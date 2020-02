GF Vip, Rita Rusic contro Adriana Volpe: “Ti fingi amica ma hai un fine” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Durante la nona puntata del Grande Fratello Vip Adriana Volpe e Rita Rusic si sono trovate faccia a faccia per cercare di chiarire i malumori emersi tra loro all’interno della casa. Il confronto si è però trasformato nell’ennesimo scontro in cui non sono mancate accuse reciproche. Adriana Volpe contro Rita Rusic Separata da uno specchio dall’avversaria, la ex gieffina ha iniziato ad attaccare Adriana dicendole di essere una persona pericolosa, “una di quelle donne che si finge amica e che però ha un fine. Ovvero quello di non essere attaccabile, di eliminare le altre e andare avanti“. Immediata la replica della destinataria della critica, che ha definito Rita una persona che semina discordia a differenza di lei stessa che invece è solare e ama condividere tutto con gli altri. “A te piace fare la maestra, hai fatto un complotto per farmi eliminare, ci ... notizie

trash_italiano : #GFVIP: Rita Rusic attacca Adriana Volpe: 'la maestrina la fai con Magalli, non con me a rompere i co**ioni' - FabioMorasca : #gfvip4, Rita Rusic ha un confronto con Adriana Volpe: 'Ti fingi amica delle donne', 'Orgogliosa di essere diversa… - zazoomnews : Fabio Testi- Luscita di Rita Rusic spegne le polemiche contro di lui (Grande Fratello Vip) - #Fabio #Testi-… -