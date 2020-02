Fiorello, Amadeus e quella volta a Ibiza... - (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sanremo 2020 focus Laura Rio Nella spassosa incursione in conferenza stampa, Fiorello per far capire come è fatto Amadeus e la sua “ingenuità” ha raccontato un episodio molto divertente accaduto in una discoteca di Ibiza negli anni ‘90 quando i due giravano insieme come deejay. Amadeus era su un cubo a balllare e non si accorse che dietro di lui c’erano due ballerini nudi che danzavano. Fiorello ha raccontato questo episodio in riferimento a tutte le polemiche che ci sono state in questi giorni per le gaffes del conduttore nella prima conferenza stampa di presentazione del Festival quando ha sottolineato l’avvenenza delle dieci co-condunduttrici più che la loro professionalità. Ed è stato accusato di sessismo da molte parti, si è arrivati addirittura a una petizione da parte di un gruppo di deputate. Ecco come Fiorello descrive la ... ilgiornale

chetempochefa : 'Lunedì ci sarà un'altra conferenza stampa! Sono preoccupati tutti, hanno ragione! Io lo conosco da tanto, è cambia… - chetempochefa : - Fabio “Chi vince Sanremo?” - Fiorello: “Secondo me vince un cantante di sinistra!” - Fabio : “Questa battuta è ci… - Fiorello : E finalmente l’ho svegliato! @SanremoRai #sanremo #Amadeus -