Coronavirus, a Frosinone “sassaiola contro studenti cinesi all’Accademia”. A Palermo i ristoratori denunciano: “Calo d’affari del 30%” (Di lunedì 3 febbraio 2020) “A Frosinone gli studenti cinesi dell’Accademia di Belle Arti sono stati vittime di una sassaiola”. La denuncia arriva dal presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, ed è stato raccontato anche da un docente dell’Istituto, Giuseppe Iaconis, a Frosinone Today. “È un episodio gravissimo, senza precedenti, un’autentica vergogna” commenta Buschini. L’aggressione sarebbe stata scatenata dal caso di una ragazza cinese malata: per paura di un possibile contagio da Coronavirus, l’Accademia era stata chiusa per precauzione, ma il test eseguito dall”Istituto Spallanzani di Roma aveva dato risultato negativo. La direttrice dell’Accademia, Loredana Rea, però smentisce che sia coinvolta direttamente la scuola: “All’interno dell’Accademia di Belle Arti non si è verificato alcun episodio di violenza nei confronti di ... ilfattoquotidiano

