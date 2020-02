Callejon. “Avevamo cominciato benissimo. Non bisogna concedere tanto” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ai microfoni di Sky, nell’intervallo di Sampdoria-Napoli, ha parlato Josè Maria Callejon. Si poteva fare qualcosa di più? “Sì. Avevamo avuto il vantaggio con due gol. Avevamo cominciato benissimo. Non bisogna concedere tanto. Adesso dobbiamo riprendere come abbiamo fatto all’inizio del primo tempo e dobbiamo chiudere la partita il più presto possibile” L'articolo Callejon. “Avevamo cominciato benissimo. Non bisogna concedere tanto” ilNapolista. ilnapolista

