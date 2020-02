Ascolti tv, dati Auditel domenica 2 febbraio: Come una madre debutta con oltre 5 milioni di telespettatori (Di lunedì 3 febbraio 2020) Esordio positivo per Come una madre, la nuova fiction di Rai1 che debutta con 5 milioni 116mila telespettatori e uno share del 21,6%, aggiudicandosi il prime time di domenica 2 febbraio. La fiction è stata particolarmente apprezzata dal pubblico femminile con uno share del 27,3% tra le donne di più di 15 anni e del 31,5% tra le adolescenti di 15-19 anni. Ascolti tv prime time Su canale 5 il talk Live non è la d’Urso su Canale 5 con 2 milioni 450mila telespettatori e il 14,6% di share. Su Rai2 ‘Che tempo che fa‘ registra 2 milioni 197mila spettatori con l’8,6% di share, a seguire, ‘Che tempo che fa – Il tavolo’ è stato visto da 1 milione 611mila spettatori con l’8,4% di share. Ascolti tv access prime time Nell’access prime time ‘I soliti ignoti – il ritorno’ con 5 milioni 574mila e il 21,3% di share. tvzap.kataweb

