Amadeus con l’orzaiolo a poche ore da Sanremo. Fiorello: “Te la stanno tirando” | VIDEO (Di lunedì 3 febbraio 2020) Amadeus con l’orzaiolo a un giorno dal Festival di Sanremo 2020 A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2020, Amadeus ha l’orzaiolo. Lo rivela Fiorello con un post Instagram in cui mostra l’amico con il piccolo inconveniente all’occhio. Nella VIDEO intervista social lo showman Rai domanda al conduttore e direttore artistico del Festival come procede la preparazione di Sanremo. “Com’è andata questa notte?”, chiede Fiorello ad Amadeus. “Tutto bene a parte questo piccolo orzaiolo”, replica lui con gli occhiali ed un occhio gonfio. “Secondo lei qualcuno gliela sta tirando? Vuoi sapere chi sono? Se vuoi ti faccio i nomi. Tanti te la stanno tirando”, dice Fiorello scherzando. Il riferimento è alle ultime polemiche scoppiate per le frasi sulle donne pronunciate da Amadeus. “No, non ne vedo il motivo. Non lo vedo anche perché ho l’orzaiolo”, ... tpi

chetempochefa : 'Lunedì ci sarà un'altra conferenza stampa! Sono preoccupati tutti, hanno ragione! Io lo conosco da tanto, è cambia… - chetempochefa : 'Amadeus, è caduta la scenografia!' Piccoli inconvenienti in diretta con Amadeus @lucianinalitti e @fabfazio #CTCF - chetempochefa : 'Amadeus ha detto che sarà un bellissimo Sanremo con molto ritmo, veloce. Senza tempi morti. Ha scelto tutti senza… -