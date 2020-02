Allevamenti clandestini di chihuahua: torturati e maltrattati (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il business illegale di animali sembra non subire battute d’arresto. È di questi ultimi giorni la scoperta di due Allevamenti clandestini di chihuahua e pomerania nei dintorni di Madrid. All’interno, le forze di polizia spagnole hanno trovato i cuccioli con le corde vocali tagliate e in pessime condizioni igieniche. Cinque le persone arrestate, tra cui anche due veterinari. Chihuaha malatrattati Grazie ad un blitz ben organizzato, il Corpo di Polizia Nazionale spagnolo è riuscito a liberare 270 cuccioli di cane, detenuti illegalmente in due centri poco distanti da Madrid. Si tratterebbe per lo più di esemplari di chihuahua e pomerania, entrambe razze molto richieste e redditizie. I cuccioli erano sporchi, impauriti e mantenuti in pessime condizioni igienico-sanitarie. All’interno delle gabbie sono stati trovati anche due cani morti, avvolti in un giornale e abbandonati in ... thesocialpost

