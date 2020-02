A Salvini non sono piaciute le parole di Bossi: «Non ci sono più padri nobili» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Umberto Bossi, per un giorno, è tornato al centro del dibattito politico. Gad Lerner lo ha intervistato nella sua abitazione, sabato scorso. L’intervista è stata pubblicata questa mattina su Repubblica. Il padre nobile della Lega ha attaccato Matteo Salvini e la sua svolta nazionalista: ha attribuito a questo suo nuovo modo di intendere il partito la sconfitta in Emilia-Romagna. Nella giornata di oggi, Matteo Salvini si è recato a Palermo. In Sicilia. In una regione dell’estremo sud italiano. Solito bagno di folla al mercato di Ballarò e qualche contestazione. LEGGI ANCHE > Bossi attacca la linea di Salvini: «Con il nazionalismo si perde» Salvini contro Bossi dopo le sue dichiarazioni Ma le parole di Bossi non possono non provocare una qualche irritazione nel leader del Carroccio, che risponde piccato alle domande sull’intervista rilasciata dal Senatùr. «Non ... giornalettismo

