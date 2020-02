Vuelta San Juan 2020: Fernando Gaviria batte Sagan nell’ultima tappa in volata, generale a Remco Evenepoel (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tutto secondo pronostico: una frazione conclusiva di 141,3 chilometri tutt’altro che dura, nella quale era impossibile evitare la volata. Sprint è stato, con Fernando Gaviria che è andato nuovamente a primeggiare: tripletta per il colombiano nella Vuelta San Juan 2020, già un eccellente stato di forma per la stella della UAE Emirates. Si chiude la corsa, con Remco Evenepoel che agguanta il successo in classifica generale grazie alla gran prova nella cronometro. Lunga attesa verso la volata nella giornata odierna: a guidare i treni sono le compagini più forti, Deceuninck-Quick Step e UAE Team Emirates. Gaviria riesce benissimo ad uscire di ruota e fa la differenza negli ultimi 200 metri: Peter Sagan prova a prendere la ruota del colombiano ma è costretto ad accontentarsi della piazza d’onore. Terzo è il colombiano Álvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step), quarto il migliore degli ... oasport

