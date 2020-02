Vin Diesel ricorda Kobe Bryant: "Mi confortò dopo la morte di Paul Walker" (Di domenica 2 febbraio 2020) Vin Diesel condivide il suo ricordo di Kobe Bryant, che aveva confortato l'attore di Fast & Furious dopo la morte del collega Paul Walker. L'attore Vin Diesel ha espresso ancora una volta il suo cordoglio per la scomparsa di Kobe Bryant, ricordando come il campione dell'NBA l'abbia confortato durante il difficile periodo che seguì la morte del collega e amico Paul Walker. L'incidente che ha coinvolto Bryant, insieme alla figlia e altre otto persone lo scorso 26 gennaio, ha avuto ripercussioni emotive su tutta la comunità sportiva e hollywoodiana, con testimonianze di solidarietà e dolore continue, che riaprono anche vecchie ferite ma chiuse. Vin Diesel ha sofferto particolarmente la morte di Paul Walker, suo compagno di set per gran parte della saga cinematografica di ... movieplayer

GianlucaOdinson : Freccia Nera: Vin Diesel possibilista sul film - - davegattopardo : Più avanza con gli anni e più Vin Diesel assomiglia a Celentano - mr_greengold : Oltre ogni immaginazione! FAST AND FURIOUS 9 (2020) | Trailer ITA con Vin Diesel -