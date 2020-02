VIDEO Djokovic-Thiem, highlights e sintesi Finale Australian Open 2020: apoteosi del serbo (Di domenica 2 febbraio 2020) Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open 2020, primo Slam della stagione di tennis. Il serbo ha sconfitto Dominic Thiem in cinque combattutissimi set e ha così conquistato l’ottavo trofeo sul cemento din Melbourne, riuscendo a tornare anche numero 1 al mondo scavalcando Rafael Nadal in testa al ranking ATP. Il 32enne slavo ha dovuto rimontare da 1-2 contro l’agguerrito austriaco, ha poi piazzato un break decisivo nel quinto parziale e ha così costretto l’avversario alla terza sconfitta in un atto conclusivo dello Slam dopo i due ko al Roland Garros. Di seguito il VIDEO con gli higlights e la sintesi di Djokovic-Thiem, Finale degli Australian Open 2020. VIDEO highlights Djokovic-Thiem, Finale Australian Open 2020: CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere ... oasport

