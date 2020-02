Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2020 ore 12:30 (Di domenica 2 febbraio 2020) Viabilità DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA A VELLETRI SULLA PROVINCIALE ARIANA SI STA IN CODA TRA VIA DEL BOSCHETTO E VIALE CAPPUCCINI IN DIREZIONE APPIA RIMANENDO SULLA VIA ARIANA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA TITO LIVIO E VIA SAN SILVESTRO NELLE DUE DIREZIONI SUL LITORALE RomaNO RALLENTAMENTI A TORVAIANICA ALL’ALTEZZA DI VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI MENTRE IN VIA DEI CASTELLI RomaNI SI RALLENTA TRA VIA NARO E LA PONTINA IN DIREZIONE PRATICA DI MARE IN VIA DI VERMICINO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEL TORRACCIO E VIA LUIGI EINALUDI NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE IN VIA CASILINA A SAN CESAREO RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA MAREMMANA E VIA AMENDOLA NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO FERROVIARIO DELLA LINEA ALTA VELOCITA FIRENZE Roma ... romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2020 ore 11:30: VIABILITÀ DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 10… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -