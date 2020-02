Repubblica: Samp-Napoli, Gattuso preferisce Lobotka ad Elmas (prima alternativa in panchina) (Di domenica 2 febbraio 2020) Finita l’emergenza in difesa, con il ritorno di Maksimovic e Koulibaly, la coperta adesso è corta a centrocampo. Fabian Ruiz ha l’influenza, e rischia di non farcela per la febbre alta. Allan non è ancora al meglio. Contro la Sampdoria, Gattuso dovrà ridisegnare il centrocampo, scrive Repubblica Napoli. “In mediana, infatti, le scelte sono abbastanza obbligate. Fabiàn Ruiz va verso il forfait: lo ha colpito nuovamente un forte stato influenzale: ha febbre alta e quindi ieri non si è allenato al centro tecnico di Castel Volturno. Difficile che lo spagnolo possa rientrare già oggi, quindi Gattuso potrebbe (ri)presentare la coppia Demme-Lobotka dal primo minuto, così come già accaduto in Coppa Italia contro la Lazio. L’esperimento durò 22 minuti perché, dopo l’espulsione di Hysaj, lo slovacco fu poi sostituito. Stavolta spera di potersi godere più a lungo la prima maglia ... ilnapolista

