Quando mio zio ha vinto Sanremo e chissà se i Ricchi e Poveri lo ricordano

Erano gli anni 80, era la Milano da bere, e mio zio Dario Farina veniva a cena da noi almeno una volta alla settimana e ci diceva: "Oggi ho fatto un pezzo molto forte, sarà un successo". Tutti i successi dei Ricchi e Poveri di quegli anni e di Al Bano e Romina sono di mio zio Dario, sto parlando della musica, le parole (con l'eccezione di Sarà perché ti amo) sono di Popi Minellono. I pezzi di mio zio hanno vinto due volte Sanremo, nel 1984 con Ci sarà e nel 1985 con Se mi innamoro, nell'85 arriva anche terzo con il brano della Cinquetti Chiamalo amore. Con Sarà perché ti amo e Felicità non vinse, ma furono i dischi che poi vendettero più copie. Bene, se non fossi io a ricordarvelo sarebbero in pochi esperti a conoscere il nome di mio zio, eppure è tra i compositori italiani che hanno mietuto più successi, anche a livello internazionale.

