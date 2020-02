Pagelle Juventus Fiorentina, super prova di De Ligt: CR7 da record (Di domenica 2 febbraio 2020) Pagelle Juventus Fiorentina – Lunch match per Juventus e Fiorentina, i bianconeri dopo la brutta sconfitta di Napoli dovevano riscattarsi e ci sono riusciti. Primo tempo con occasioni da entrambe le parti, i viola si schiantano con un super Szczesny mentre Ronaldo eguaglia il record di Trezeguet: 9 partite consecutive di Serie A in gol, e dal dischetto fa 1-0. Secondo tempo sulla falsa riga del primo, occasioni da entrambe le parti ma verso la fine entra Dybala che si accende. Bentancur procura il secondo rigore che sempre CR7 trasforma. Nel finale gloria anche per De Ligt, difensivamente perfetto oggi, che sigla di testa il 3-0 al 91′. 3 a 0 e bianconeri saldamente in testa. Pagelle Juventus Fiorentina, i voti Szczesny 6,5 Cuadrado 6 Bonucci 7 De Ligt 7.5 Alex Sandro 6 Bentancur 7 Pjanic 5.5 Rabiot 6.5 (88′ Matuidi sv) Douglas Costa 7 (83′ Bernardeschi sv) Higuain 5.5 (67′ ... juvedipendenza

