LIVE Djokovic-Thiem 6-4 4-6 2-5, Finale Australian Open in DIRETTA: Nole in grossa difficoltà, l’austriaco serve per il terzo set (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Lunga qui la risposta di Djokovic. 40-A Altra splendida risposta del serbo, che poi chiude con lo smash. Palla break per Nole. 40-40 Risposta vincente di Djokovic, terza parità. A-40 Prima esterna vincente per Thiem, Terzo SET POINT. 40-40 Doppio fallo di Thiem. A-40 Si difende alla disperata Djokovic, ma il suo passante termina in rete. Secondo SET POINT. 40-40 Il dritto di Thiem non oltrepassa la rete. Deuce. 40-30 Thiem a segno con il dritto. SET POINT. 30-30 Molto lungo il dritto dell’austriaco. 30-15 Prima vincente per Thiem, che è a soli due punti dal set. 15-15 Molto bene l’austriaco, che spinge con il dritto lungolinea e chiude con la volée. 0-15 Out il dritto di Thiem. 2-5 Thiem – Servizio e rovescio vincente per il serbo. Ora però Thiem avrà la chance di servire per il set. 40-15 Ace Djokovic. 30-15 ... oasport

SuperTennisTv : .@ThiemDomi si prende anche il 3° set: 6-2 il punteggio per l'austriaco! Riuscirà Djokovic a portare la sfida al 5… - Sheeletta : RT @mauriziocanetta: #permattinieri sportivi Tennis. Kenin vince gli Open d’Australia, batte in finale Muguruza in tre set. Oggi finale mas… - Eurosport_IT : Contro-break di Thiem: 4-3 Djokovic ma abbiamo una partita! ? LIVE su Eurosport 1 e -