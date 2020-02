Inatteso ko per l’Accademia ma mercoledì potrebbe arrivare una sorpresa (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMontoro (Av) – Inattesa sconfitta per l’Accademia superata ieri sera in trasferta dal Montoro Volley con il punteggio di 3-1 (25-23, 25-23, 20-25, 25-19). Il risultato è frutto di una partita giocata decisamente sottotono dalle giallorosse, sotto ritmo rispetto ai soliti standard soprattutto nei tre set persi, e di una prestazione invece decisamente positiva delle padrone di casa protagoniste, probabilmente, della migliore gara stagionale. Sarebbe bastato davvero poco all’Accademia, soprattutto nei primi due set, per invertire il risultato ed invece il Montoro ha saputo approfittare dell’occasione e ha ottimizzato al meglio l’intera partita. Tuttavia, nonostante il ko, le beneventane vedono clamorosamente avvicinarsi il secondo posto per via di quanto accaduto a Baronissi in quella che doveva essere la gara tra ... anteprima24

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO B. senza volerlo ne dice una giusta: “Un referendum per abolire il dl Bonafede e ripristinare l… - andrew23950401 : dell’Eurozona, mentre quasi 80mila sono stati i posti di lavoro, per lo più a tempo indeterminato, perduti nel solo… - Patrizi75819760 : RT @fattoquotidiano: LA FRASE DEL GIORNO B. senza volerlo ne dice una giusta: “Un referendum per abolire il dl Bonafede e ripristinare la p… -