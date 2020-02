Container sgomberati a Foggia: nuovi alloggi per le famiglie (Di domenica 2 febbraio 2020) Maria Girardi Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha firmato il decreto che impone lo smantellamento immediato delle unità abitative di via San Severo Si affaccia una nuova speranza nelle vite delle famiglie da tempo alloggiate nei Container di via San Severo a Foggia. È stato infatti firmato dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano il decreto (ai sensi della L.R. 53/2019) con cui si dichiara lo stato di emergenza e di grave pericolosità relativamente all'area sopra citata. La decisione si concretizza a tre giorni dal blitz di carabinieri e cacciatori negli stessi Container. Qui, alle prime luci dell'alba di mercoledì 29 gennaio, i militari (con l'ausilio dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno) hanno eseguito quasi 30 perquisizioni personali e domiciliari. Ingente il bottino. In un terreno ... ilgiornale

