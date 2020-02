Commisso sullo stadio: «Firenze merita un impianto all’altezza, come quello della Juve» (Di domenica 2 febbraio 2020) Rocco Commisso ha parlato anche del nuovo stadio durante il collegamento a 90° minuto su Rai Sport. Rocco Commisso ha parlato anche del progetto nuovo stadio durante il collegamento con 90° minuto su Rai Sport. Le sue parole. «Ora dirò qualcosa di buono per la Juventus, lo Stadium è bellissimo. Lo hanno fatto 7-8 anni fa, ci hanno vinto quasi sempre. Ora anche noi dobbiamo fare una cosa del genere, ma senza ricavi non si va da nessuna parte. Ho fatto vedere tempo fa una lista dei migliori club a livello di incassi, e si parla di almeno 460 milioni. Con i nostri 90-100 come si fa? Ma dobbiamo fare uno stadio, perché né Firenze né il calcio italiano meritano gli stadi che ci sono». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

