Ciclocross, Mondiali 2020: tra le under 23 vince la francese Marion Norbert Riberolle, settima Francesca Baroni (Di domenica 2 febbraio 2020) Epilogo a sorpresa: cambiano le bandiere sul podio nei Mondiali di Ciclocross a Dübendorf. Non c’è l’Olanda, che nella prima giornata era stata davvero dominante: a trionfare nella prova dedicata alle under 23 al femminile è la francese Marion Norbert Riberolle, bronzo negli ultimi Europei di Silvelle nella categoria. Azione straripante da parte della transalpina che è partita a tutta sin dal primo giro ed ha fatto il vuoto, le avversarie non sono riuscite ad opporre resistenza. La sfida è stata per l’argento: a chiudere in piazza d’onore è stata la giovanissima ungherese Blanka Kata Vas, a 26”, mentre la britannica Anna Kay è terza. Quarta posizione per l’americana Katie Clouse, mentre subito dietro le olandesi Manon Bakker e Inge Van Der Heijden. Buona gara regolare da parte dell’azzurra Francesca Baroni: settima posizione per lei a circa 2′ ... oasport

