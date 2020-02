Anticipazioni Live Non è la d'Urso: Degan contro tutti (Di domenica 2 febbraio 2020) L’ex modello israeliano ed ex fidanzato storico di Paola Barale (a sua volta protagonista dello stesso momento televisivo una settimana fa) affronterà cinque agguerritissime sfere. Manca poco a una nuova puntata di Live Non è la d’Urso. Il programma di VideoNews, condotto da Barbara d’Urso, si preannuncia, come di consueto, scoppiettante e ricco di colpi di scena. Luigi Favoloso si confronterà con sua madre, Loredana Fiorentino, dopo il duroArticolo completo: Anticipazioni Live Non è la d'Urso: Degan contro tutti dal blog SoloDonna solodonna

zazoomnews : Domenica Live- Anticipazioni e ospiti: Agata Russo mamma Gerardina Trovato e cambio look Cipriani - #Domenica… - zazoomnews : Stasera in tv – Live Non è la D’Urso: anticipazioni e ospiti oggi 2 febbraio - #Stasera #D’Urso: #anticipazioni - zazoomblog : Stasera in tv – Live Non è la D’Urso: anticipazioni e ospiti oggi 2 febbraio - #Stasera #D’Urso: #anticipazioni -