2 febbraio: il giorno della marmotta? Quest'anno è palindromo (Di domenica 2 febbraio 2020) Il 2 febbraio, è il giorno della marmotta, quello che Bill Murray riviveva all'infinito in Ricomincio da capo, quello in cui gli americani aspettano un responso: arriverà la primavera oppure ci sarà ancora il freddo inverno da sopportare? A Punxsutawney, in Pennsylvania non si aspetta altro per tutto l'anno, al Groundhog Club, il club della marmotta appunto. Quest'anno il 2 febbraio ha un'altra particolarità è un giorno palindromo. palindromo Cosa significa? Significa che la data si può leggere in entrambi i sensi: 02-02-2020. È sempre il 2 febbraio 2020 che lo si legga da sinistra a destra o viceversa. Vale per i numeri, per le parole e per le frasi: Anna è un nome palindromo, Amo Roma una frase. Cambia qualcosa alla vostra giornata? No, nemmeno se guardate alla numerologia che ricorda che il numero 20 è la base della numerazione Maya e il numero 2 indica doppio e confronto, oltre a ...

