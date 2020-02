02/02/2020: è in arrivo il giorno palindromo della Candelora. Non accadeva da mille anni (Di domenica 2 febbraio 2020) Che cosa significa la parola “palindromo”? Ecco perché oggi 02/02/2020 è un giorno palindromico, come il nome “Anna” o la frase “I topi non avevano nipoti”. Si tratta di una parola molto affascinante e altrettanto filosofica, che arriva dall’antico greco “palíndromos”, cioè “che corre all’indietro”. Una parola speciale, di cui sentirete parlare molto oggi 02/02/2020, nel "palindrome day", giorno palindromo, appunto. Si tratta di una data che, sia espressa nel formato numerico nostrano, sia in quello di stampo anglossassone, risulta simmetrica nella lettura, cioè resta uguale a se stessa sia se la leggiamo da sinistra verso destra, sia se la leggiamo da destra verso sinistra. Oltre il valore simbolico, artistico e culturale, cosa significa che un giorno è palindromo? E, nello specifico, perché usiamo questa parola? Parole e frasi palindromiche Non solo le date, dicevamo. ... howtodofor

