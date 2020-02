Un Brexit Day piccolo piccolo (Di sabato 1 febbraio 2020) Il grande giorno è arrivato. La Gran Bretagna diventa il primo stato membro a lasciare l’Unione Europea. In realtà, questo è un giorno molto piccolo e con poco da festeggiare per molti di noi espatriati in Gran Bretagna, cosi come per tutti quelli che, per varie ragioni, hanno a cuore il sogno di un’Europa unita. Oltremanica ha invece prevalso l’idea di isolazionismo. Ha vinto quella stessa tendenza alla divisione (e disunità) che provano a venderci i nazionalisti, spesso xenofobi, di casa nostra (non chiamiamoli sovranisti perché questo termine non significa nulla). Patriottismo e indipendenza sono entrati nel vocabolario politico e nel discorso pubblico per camuffare o rendere meno nauseante il razzismo, l’arroganza, il classismo, l’imperialismo, l’euroscetticismo, l’ignoranza o la semplice paura della ... huffingtonpost

Agenzia_Ansa : Il Regno Unito è fuori dall'Ue, la #Brexit è in vigore, via le bandiere europee dai palazzi del potere. Johnson: 'L… - Agenzia_Ansa : È il #Brexit day, il regno saluta l'Ue e se ne va #ANSA - Agenzia_Ansa : #Brexit, Johnson: 'La strada dell'Ue non era più la nostra' -