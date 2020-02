Suora indiana aggredita in Chiesa a colpi di mannaia (Di sabato 1 febbraio 2020) È una ragazza di origini indiane di 32 anni la giovane Suora aggredita a colpi di mannaia ieri sera da un uomo in via Vado nel quartiere genovese di Sestri Ponente. Suor Divja Naduvilathajil, questo 32 anni, è stata colpita all'interno della Chiesa di San Francesco durante una funzione. L'aggressore, un uomo italiano di 57anni residente nella zona, è stato fermato dalla polizia, intervenuta sul posto. La donna è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena in codice rosso. Stabilizzata, dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo di morte. La religiosa era andata in Chiesa insieme ad altre consorelle per partecipare all’adorazione e alla Messa presieduta dall’ex parroco ed attuale aiuto pastorale, don Giovanni Battista Delfino. A un certo punto è entrato in Chiesa l’uomo, residente in zona, armato di coltello, che avrebbe detto: "Io sono il diavolo, sono ... ilfogliettone

