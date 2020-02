Stephen King lascia Facebook: "Non mi sento a mio agio" (Di sabato 1 febbraio 2020) Il noto scrittore Stephen King ha annunciato la sua intenzione di eliminare il proprio profilo Facebook e anche quello di Instagram: tra i motivi principali, la mancata tutela della privacy degli utenti. Il noto scrittore Stephen King, da alcuni anni molto attivo sui social, ha annunciato la sua intenzione di eliminare il proprio profilo Facebook. Questo il testo che il grande autore horror ha postato su Twitter alcune ore fa: "Lascio Facebook. Non sono a mio agio con la fiumana di informazioni false concesse nelle pubblicità politiche, e non ho fiducia nella sua capacità di proteggere la privacy degli utenti. Se volete, potete seguire me e Molly (alias l'Entità del Male) su Twitter." L'ultima frase si riferisce al cane dello scrittore, spesso oggetto di foto con didascalie ironiche sulla sua apparente indole ... movieplayer

