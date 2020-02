Sarri: “I tifosi della Juve è giusto che siano arrabbiati ma l’affetto per Napoli è ovvio” (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoDopo le polemiche in settimana sulle parole del tecnico della Juventus in conferenza stampa nel post partita del San Paolo, Maurizio Sarri respinge le critiche per essersi detto “contento per i ragazzi a cui sono affezionato” dopo la vittoria del Napoli contro Cristiano Ronaldo e compagni. “Mi sembra strano strumentalizzare una frase ovvia – dichiara l’allenatore -. E’ chiaro che uno rimanga affezionato a un gruppo che mi ha permesso di arrivare al Chelsea e alla Juve, la società più importante d’Italia”. “Alla Juve perdere una partita è pesante, perderla giocando male ancora di più. Il tifoso Juventino si conquista coi risultati. E’ giusto che i tifosi siano arrabbiati” L'articolo Sarri: “I tifosi della Juve è giusto che siano arrabbiati ma l’affetto per ... anteprima24

