Robert Pattinson | 24 ore con l' attore a Parigi nel video di Vogue

Robert Pattinson era disoccupato prima di The Batman e Tenet : prima delle chiamate per The Batman e Tenet, Robert Pattinson non se la passava lavorativamente benissimo; l'attore sostiene infatti di essere stato disoccupato fino all'inaspettata chiamata di Nolan. Strano ma vero, Robert Pattinson era disoccupato prima di ricevere le proposte di ruolo in Tenet di Christopher Nolan e in The Batman di Matt Reeves. L'attore ormai è una star internazionale, ma le glorie del passato non l'hanno messo al sicuro ...

The Batman : Robert Pattinson ha già girato scene in costume? L'indizio in un video : La star di The Batman Robert Pattinson avrebbe già girato alcune scene con indosso il costume dell'Uomo Pipistrello; L'indizio in un video. Le riprese di The Batman hanno appena preso il via, ma a quanto pare Robert Pattinson avrebbe già girato alcune scene in costume. A far pensare che l'attore abbia già sperimentato cosa significhi recitare con indosso cappuccio, mantello e maschera di Batman è un video in cui compare con indosso i resti di un ...

The Batman : Robert Pattinson si scusa per aver detto che Batman non è un supereroe : Il protagonista di The Batman Robert Pattinson fa retromarcia e si scusa delle dichiarazioni azzardate secondo cui Batman non sarebbe un supereroe. La star di The Batman, Robert Pattinson, fa retromarcia e si scusa per aver dichiarato che Batman non è un supereroe. Mentre sono in corso in Inghilterra e Scozia le riprese del cinecomic di Matt Reeves, la sua star fa dietrofront saggiando quanto sia difficile indossare la divisa del supereroe. Nel ...

The Batman : Robert Pattinson in uno spettacolare fan trailer : Nell'attesa del trailer ufficiale di The Batman, un fan volenteroso ha creato un suo video di anticipazioni grazie a un collage con Robert Pattinson e altri attori del cast. Le riprese di The Batman con Robert Pattinson sono ufficialmente iniziate come ha confermato il regista Matt Reeves, nel frattempo uno spettacolare fan trailer approda in rete. Siamo ancora ben lontani dall'avere qualche immagine ufficiale di The Batman da sbirciare prima ...

Robert Pattinson chi è | carriera e vita privata dell’attore inglese : Chi è Robert Pattinson? Lui è un famosissimo attore, divenuto una celebrità grazie alla saga del film Twilight. Scopriamo qualcosa sulla sua carriera e vita privata Il nome di Robert Pattinson è legato al mondo cinematografico e televisivo. Lui è un attore britannico. La carriera di Robert Pattinson Inizia la sua carriera come modello in […] L'articolo Robert Pattinson chi è | carriera e vita privata dell’attore inglese proviene da ...

Robert Pattinson : "Interpreto solo personaggi strambi" : Robert Pattinson ammette che le sue scelte artistiche, negli ultimi cinque o sei anni, lo hanno portato a interpretare solo personaggi strambi. Robert Pattinson ammette di interpretare solo personaggi strambi. L'attore, schivo e impacciato quando si tratta di parlare coi media, ammette di cercare la stranezza nei ruoli che gli vengono proposti. solo poche ore fa hanno preso il via le riprese di The Batman, che vede Robert Pattinson impegnato sul ...

The Batman | Robert Pattinson odia i ruoli in cui deve avere la barba : A quanto pare l’interprete principale del nuovo film di Matt Reeves, The Batman, non ama avere barba o baffi di tre giorni nei suoi ruoli cinematografici. Robert Pattinson è il protagonista della nuova versione del Cavaliere Oscuro, quella che sta girando il regista Matt Reeves per la Warner Bros. Quello che vedremo nella nuova pellicola […] L'articolo The Batman | Robert Pattinson odia i ruoli in cui deve avere la barba proviene da ...

The Batman : il costume di Robert Pattinson sarà qualcosa di mai visto prima nei cinecomic? : Le riprese di The Batman sono attualmente in corso e online sono apparse delle indiscrezioni sul costume che indosserà Robert Pattinson. Le riprese di The Batman sono in corso e i fan sono in attesa di scoprire i dettagli relativi al costume da eroe che verrà indossato da Robert Pattinson nel nuovo cinecomic tratto dai fumetti della DC. Secondo quanto riporta il sito Batman on Film, Bruce Wayne indosserà un'armatura senza alcun paragone rispetto ...

I migliori film di Robert Pattinson : I migliori film di Robert Pattinson: da Cosmopolis a The Lighthouse, le migliori pellicole dell'attore londinese futuro Bruce Wayne/Batman. Classe 1986 e originario di Londra, Robert Pattinson muove i primi passi nel mondo del cinema prendendo parte al quarto capitolo della saga di J.K. Rowling, Harry Potter e il calice di fuoco, nei panni del giovane Tassorosso Cedric Diggory. Dopo la fama a livello internazionale raggiunta grazie al ruolo di ...

The Batman : Robert Pattinson rivela il look del suo Bruce Wayne? : Robert Pattinson, protagonista di The Batman, ha svelato il probabile look di Bruce Wayne durante una sfilata di moda alla Paris Fashion Week. Le riprese di The Batman, il nuovo film di Matt Reeves, sono da poco iniziate e il protagonista Robert Pattinson ha sfoggiato in questi giorni un look che sarebbe perfetto per il suo Bruce Wayne. Ieri, infatti, l'attore è stato visto alla Paris Fashion Week, in occasione della sfilata Dior Man, con un ...

The Batman - Robert Downey Jr. : "Non vedo l'ora di vedere Robert Pattinson in azione" : Robert Downey Jr. ha rivelato di attendere con curiosità The Batman perché apprezza il talento di Robert Pattinson. Robert Downey Jr. ha dichiarato di stare aspettando con molta curiosità The Batman per poter scoprire l'approccio di Robert Pattinson all'iconico ruolo di Bruce Wayne. La star di Iron Man era ospite del podcast The Joe Rogan Experience quando ha avuto modo di parlare del nuovo progetto tratto dai fumetti della DC. Robert Downey ...

The Batman - Robert Pattinson : "Voglio spingere il personaggio al limite" : Robert Pattinson, la star del film The Batman, ha svelato il suo approccio all'iconico personaggio di Bruce Wayne. The Batman avrà come protagonista l'attore Robert Pattinson nell'iconico ruolo di Bruce Wayne e l'attore ha ora rivelato quale sarà il suo approccio alla storia tratta dai fumetti che verrà diretta e portata nelle sale dal regista Matt Reeves. Le riprese del lungometraggio sono attualmente in corso e dal set arrivano foto e video ...

The Batman - le prime immagini di Robert Pattinson sul set di Londra : Iniziate a Londra le riprese di The Batman con Robert Pattinson nei panni dell’amato supereroe Dc Comics. Reggerà il confronto con i suoi predecessori? Dopo le prime indiscrezioni sul coinvolgimento dell’attore Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne, la produzione di The Batman, il film diretto da Matt Reeves, è ufficialmente iniziata. The Batman, Robert […] L'articolo The Batman, le prime immagini di Robert Pattinson sul set di ...

The Batman - Robert Pattinson : "Da giovane ero ossessionato dai film su Bruce Wayne di Tim Burton" : Robert Pattinson, protagonista di The Batman, ha svelato di aver sempre amato i film diretti da Tim Burton dedicati a Bruce Wayne. Robert Pattinson è tornato a parlare della sua scelta di accettare il ruolo da protagonista in The Batman, film diretto da Matt Reeves, dopo aver più volte dichiarato di non voler più essere coinvolto in progetti blockbuster a causa della sua esperienza con Twilight. L'attore, intervistato da Entertainment Weekly, ha ...