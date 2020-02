PREVISIONI per domani, domenica 2 Febbraio. Sempre più mite, locali insidie (Di sabato 1 febbraio 2020) Febbraio è iniziato con l'anticiclone, a cui tuttavia non risultano associate condizioni di diffuso bel tempo. La caratteristica saliente resta l'assenza totale dell'inverno, in virtù delle masse d'aria molto miti a supporto dell'anticiclone con arrivo imminente anche di flussi più caldi di matrice subtropicale. L'anticiclone resta Sempre saldamente protagonista sul Mediterraneo, ove tende ulteriormente a rafforzarsi grazie al contributo della bolla d'aria calda in risalita dalle latitudini subtropicali. Siamo nel periodo che dovrebbe essere il più freddo dell'anno, invece è tutto l'opposto. Il Vortice Polare troppo forte continua ad opporsi rispetto alle discese fredde fino alle nostre latitudini, anche se questa situazione così anomala muterà drasticamente nel corso della nuova settimana, quando il caldo anomalo sarà spodestato da un'irruzione d'aria ... meteogiornale

