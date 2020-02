“No Gori”, il sindaco di Roccapiemente all’incontro tenutosi a Mercato San Severino (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMercato San Severino (Sa) – Il Comune di Roccapiemonte continua la sua battaglia a difesa dell’acqua pubblica, gridando a voce alta il suo convinto No al privato. Insieme a quello di Calvanico, il Comune di Roccapiemonte rimane l’unico baluardo che è riuscito negli anni a dire di no all’avvento della Gori. Il sindaco Carmine Pagano è stato tra i protagonisti dell’evento “No Gori – Acqua Pubblica Ora!” che si è tenuto presso l’Aula Consiliare del Comune di Mercato San Severino, invitato dal collega Antonio Somma. “E’ stata l’occasione per ribadire con forza il nostro impegno a difesa dell’acqua pubblica – ha dichiarato il primo cittadino Carmine Pagano – annunciando tutte le azioni, i ricorsi e le prese d’atto portate avanti negli ultimi anni dall’Ente che mi pregio di guidare. Inoltre, ho sottolineato come Roccapiemonte continui ad investire ... anteprima24

