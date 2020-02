L’Ue intima all’Italia lo stop alle intese con Tripoli. Il Consiglio d’Europa: la Libia viola i diritti umani dei migranti (Di sabato 1 febbraio 2020) Il Consiglio d’Europa ha chiesto all’Italia lo stop a tutte le intese con la Guardia costiera libica finché non saranno garantiti i diritti umani dei migranti. E nel delicato dossier migranti che la vede coinvolta in un negoziato dall’esito ancora incerto con Tripoli, il nostro paese non può che muoversi su un duplice binario: da una parte la trattativa per modificare il Memorandum con la Libia e dall’altra il possibile, temporaneo, rinnovo di quello in vigore. Il tempo stringe: domani f, senza un intervento di uno dei governi che firmarono l’intesa il Memorandum sarà automaticamente rinnovato. Ma l’Italia non sembra intenzionata a lasciare lo schema dell’accordo intatto e in queste ore accelera su possibili modifiche. Anche perché il pressing interno e internazionale è altissimo e l’affondo della commissaria del Consiglio d’Europa Dunja Mijatovic arriva nelle ore più calde della ... lanotiziagiornale

