LIVE Brindisi-Olimpia Milano 42-46, Serie A basket 2020 in DIRETTA: è un continuo contro-sorpasso dopo i primi 5 minuti del secondo tempo (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49-56 2/2 Sykes, arrivato a quota 17 punti. Liberi per Keyfer Sykes che subisce fallo da Thompson sulla sirena. 49-54 2/2 per il numero 0 della Happy Casa che ora lascia momentaneamente il parquet. Banks d'astuzia guadagna la lunetta dopo un salto a vuoti di Nedovic. Fallo di Cinciarini, Armani esaurisce il bonus a 53″ dalla sirena dei 30, rimessa Brindisi. 47-54 BANKS dall'altra parte risponde con la stessa moneta, inizia a farsi sentire il miglior realizzatore del campionato. 44-54 TRIPLA di Cinciarini, la bomba del capitano vale il vantaggio in doppia cifra per l'Olimpia. 44-51 Jumper di Sykes che firma il +7 con l'ausilio di ferro e tabellone. 44-49 TRIPLA di Burns! Situazione falli è Brindisi 4-Milano 1 a 3'32" dalla fine del terzo quarto. 44-46 Stone appoggia al vetro dopo assist di ...

