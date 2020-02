Gervinho Al-Sadd, salta tutto: la federazione qatariota non dà il via libera (Di sabato 1 febbraio 2020) Il trasferimento di Gervinho al Al-Sadd in Qatar è vicinissimo a saltare: la federazione qarariota non dà il via libera Gervinho rimarrà quasi sicuramente al Parma. La federazione qatariota non ha dato il via libera all’arrivo dell’ivoriano e la trattativa è definitivamente saltata. Il Parma starebbe valutando il ricorso da presentare alla FIFA. A conferma del fatto che l’affare è sfumato, sono arrivate le parole di Xavi (allenatore dell’Al-Sadd). «Ho sentito la dirigenza del club, mi hanno detto che è difficile tesserare Gervinho perché la finestra di mercato si è chiusa ieri. Se potremo registrarlo, sarà soltanto per la prossima stagione: ci spero, perché è un ottimo giocatore. Cercheremo di prendere un quinto giocatore straniero nel prossimo periodo, purché sia svincolato. Avrei tanto voluto allenare Gervinho, ma è difficile registrarlo ora in ... calcionews24

ParmaLiveTweet : Sky - Trasferimento di Gervinho all'Al-Sadd saltato. Possibile ricorso del Parma alla FIFA: Niente da fare per il p… - ParmaLiveTweet : Xavi (allenatore Al Sadd): 'Difficile prendere Gervinho'. Ma il Parma valuta il ricorso: “Volevamo fortemente Gervi… - cmdotcom : Gervinho-Al Sadd, Xavi frena: 'Mi sarebbe piaciuto, ora è difficile'. Il #Parma pensa al ricorso alla Fifa… -