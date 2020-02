Garbagnate, arrestata una 29enne: in auto cocaina e un tesserino della polizia albanese (Di sabato 1 febbraio 2020) Due 29enni di origini albanesi, uomo e donna, sono stati arrestati dai carabinieri a Garbagnate Milanese, in provincia di Milano, per detenzione di droga. Nella loro auto a noleggio sono stati scoperti cocaina e oltre mille euro in contanti. La donna aveva con sé un tesserino della polizia albanese: ha detto di essere un ispettore in aspettativa. fanpage

