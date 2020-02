Coronavirus: squadra cinese in ritiro in Europa, ma le avversarie non vogliono affrontarla in amichevole (Di sabato 1 febbraio 2020) Il Coronavirus continua a terrorizzare il mondo, si tratta di un virus proveniente dalla Cina che ha causato tanti morti più moltissimi contagiati ed adesso rischia di portare altre conseguenze nel calcio. Nel dettaglio nelle ultime ore si è verificato un episodio. I calciatori del Wuhan Zhuoer Zhiye Zuqiu Julebu, squadra di calcio della città cinese di Wuhan ha concluso da un pò il campionato ed al momento si trova in ritiro in Spagna per preparare i prossimi appuntamenti. Il Krasnodar ha deciso di annullare l’amichevole contro i cinesi proprio per paura del Coronavirus, una scelta forse troppo affrettata perchè gli atleti non sono in Cina dallo scorso 3 gennaio e hanno superato tutti i test. LEGGI ANCHE –> Cile, Coquimbo-Audax Italiano diventa un inferno: i tifosi scatenano il finimondo VIDEO «Il periodo di incubazione è passato, ma abbiamo comunque un medico in ... calcioweb.eu

FBiasin : Bar, tifoso di squadra ignota 'Mancano 10 ore alla fine del mercato e non abbiamo preso manco il #coronavirus'. - CalcioWeb : #Coronavirus: squadra cinese in ritiro in Europa, ma le avversarie non vogliono affrontarla in amichevole - - DodoPavesi : RT @FBiasin: Bar, tifoso di squadra ignota 'Mancano 10 ore alla fine del mercato e non abbiamo preso manco il #coronavirus'. -