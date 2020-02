Australian Open 2020, Sofia Kenin: “Se avete un sogno provateci fino in fondo e forse si avvererà” (Di sabato 1 febbraio 2020) La statunitense Sofia Kenin si è portata a casa il torneo di singolare femminile degli Australian Open di tennis: la testa di serie numero 14 del tabellone ha rimontato e battuto la spagnola Garbine Muguruza. Questo il discorso dell’americana al momento della consegna del trofeo. Così la vincitrice dello Slam Sofia Kenin: “E’ il mio primo discorso e farò del mio meglio. Mi congratulo con Garbine, avrai tante altre finali davanti a te. Il mio sogno si è avverato ufficialmente oggi, non so descrivere le sensazioni, se avete un sogno provateci fino in fondo e forse si avvererà. Adoro questo torneo, è un privilegio per me essere qui e non vedo l’ora di tornare il prossimo anno. Ringrazio il pubblico, queste due settimane sono state le più belle della mia vita, infine il mio team, il mio papà, mia mamma, e tutte le persone a casa che mi hanno aiutato in questi ... oasport

