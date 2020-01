Un nuovo Deus Ex in arrivo su PS5 ed Xbox Series X? (Di venerdì 31 gennaio 2020) La saga di Deus Ex è recentemente stata protagonista di un nuovo rumor, che vedrebbe un nuovo capitolo annunciato per le piattaforme di nuova generazione, ovvero Xbox Series X e PS5.La notizia proviene dall'utente Reddit O006, che in passato ha rilasciato dettagli su progetti come Marvel's Avengers. Tornando a Deus Ex, la fonte afferma che un nuovo capitolo potrebbe essere annunciato molto presto, anche se non sono stati forniti dettagli sulla cosa. "Sappiamo" solo che potremmo vedere il trailer del gioco durante l'E3 2020 o durante gli eventi di presentazioni delle nuove console Sony e Microsoft.Ovviamente vi invitiamo a prendere queste informazioni come semplici rumor, almeno finchè non ci saranno dichiarazioni ufficiali da parte degli addetti ai lavori. Leggi altro... eurogamer

Eurogamer_it : Un nuovo Deus Ex in arrivo su PS5 ed Xbox Series X? - GianlucaOdinson : Deus Ex 3 al centro di un nuovo leak: è in sviluppo per PS5 e Xbox Series X?