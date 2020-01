Tlc: Antitrust, multa di 228 mln a Fastweb, Tim, Vodafone e Wind Tre (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma, 31 gen. (Adnkronos) – L’Antitrust ha irrogato una sanzione per complessivi 228 mln di euro a Fastweb, Tim, Vodafone e Wind Tre accertando un’intesa anticoncorrenziale relativa al repricing effettuato nel ritorno alla fatturazione mensile. Lo rende noto l’Autorità in un comunicato in merito alla vicenda della fatturazione a 28 giorni.In particolare, sottolinea l’Antitrust, “le indagini svolte hanno permesso di accertare che i quattro operatori telefonici hanno coordinato le proprie strategie commerciali relative al passaggio dalla fatturazione quadrisettimanale (28 giorni) a quella mensile, con il mantenimento dell’aumento percentuale dell’8,6%. Tale coordinamento era sotteso a mantenere il prezzo incrementato, vanificando il confronto commerciale e la mobilità dei clienti. L’Autorità aveva adottato nel marzo 2018 delle ... calcioweb.eu

