Tina Cipollari e l’addio a Kiko Nalli, colpa di Giorgio Manetti? (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nonostante il matrimonio tra Tina Cipollari e Kiko Nalli sia terminato nel 2018, sono emersi nuovi dettagli sulle cause della loro separazione. A parlarne lo stesso Kiko, rivelando anche il ruolo che Giorgio Manetti avrebbe avuto nella fine del loro matrimonio. Tina Cipollari e l’addio a Kiko Nalli, colpa di Giorgio Manetti? Il matrimonio tra Tina Cipollari e Kikò Nalli è ormai terminato da tempo e nonostante gli ex coniugi abbiano intrapreso strade differenti, Kiko è tornato sull’argomento, svelando un dettaglio che ha spiazzato tutti. Tra le cause della loro separazione ci sarebbe l’ex cavaliere Giorgio Manetti, che non ha mai nascosto di provare affetto e stima verso l’opinionista di Uomini e Donne. Durante la trasmissione, erano stati in molti a notare il legame tra i due, i diretti interessati, però, hanno sempre negato, ammettendo che ad unirli c’era solo ... velvetgossip

