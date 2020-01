Serie A, classifica e programma della giornata 22 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Serie A, classifica e programma della giornata 22 La Serie A torna in campo questo weekend per la ventiduesima giornata, ovvero la terza del girone di ritorno. Andiamo a vedere la classifica prima dell’inizio delle partite. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO classifica Serie A: Juventus prima ma in frenata In prima posizione nella classifica di Serie A troviamo ancora la Juventus a 51 punti, ma vede ridursi il vantaggio rispetto alle inseguitrici dirette a causa della sconfitta subita a Napoli per 2-1 la scorsa giornata. Va bene ai bianconeri se si considera che le dirette inseguitrici sono state tutte frenata da pareggi. L’Inter è ora in seconda posizione a 48 punti, dopo il pareggio subito in casa contro il Cagliari per 1-1. Segue la Lazio in terza posizione (ma con una partita ancora da recuperare) a 46 punti, dopo il pareggio per 1-1 nel derby ... termometropolitico

