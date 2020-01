Previsioni meteo weekend 1 - 2 febbraio 2020 della Candelora (Di venerdì 31 gennaio 2020) Quali sono le Previsioni meteo per sabato 1 febbraio 2020 e domenica 2 febbraio 2020? Vediamo insieme le Previsioni della Candelora. I giorni della Merla (29-30-31 gennaio), tipicamente caratterizzati da temperature rigide, vedranno un clima primaverile predominare in tutta Italia e così anche i primi giorni del mese di febbraio con temperature che raggiungeranno i 20 °C nel Sud Italia e sulle Isole. Stiamo assistendo quindi ad inverno poco agguerrito edArticolo completo: Previsioni meteo weekend 1 - 2 febbraio 2020 della Candelora dal blog SoloDonna solodonna

