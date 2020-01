Prende in ostaggio 23 bambini: ucciso dalla polizia. Moglie linciata (Di venerdì 31 gennaio 2020) 23 bambini in ostaggio, la polizia lo spara e la Moglie viene linciata E’ successo a Farrukkabad, una città dell’Uttar Pradesh, in India. Un uomo ha preso in ostaggio 23 bambini, quest’ultimo era in libertà provvisoria dietro cauzione: era uscito dal carcere, dove era detenuto con l’accusa di assassinio. La figlia dell’uomo festeggiava il suo … L'articolo Prende in ostaggio 23 bambini: ucciso dalla polizia. Moglie linciata proviene da www.inews24.it. inews24

