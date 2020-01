Paura coronavirus: in migliaia credono che sia legato alla birra Corona ma non è così (Di venerdì 31 gennaio 2020) Corona beer virus ha fatto registrare un picco di ricerche enorme su Google: in tanti pensano che ci sia una correlazione tra il Coronavirus e la birra ma sbagliano La psicosi da Coronavirus sta portando migliaia di persone a creare correlazioni fittizie tra il pericoloso virus che ha contagiato quasi 10mila persone uccidendone oltre 200 … L'articolo Paura Coronavirus: in migliaia credono che sia legato alla birra Corona ma non è così NewNotizie.it. newnotizie

ShooterHatesYou : Guardate quanto è irresponsabile il politico più potente, influente, ascoltato e seguito d'Italia. Quale messaggio… - TizianaFerrario : Vedo #Salvini impegnato a diffondere altro odio.Ora cavalca coronavirus e sparge accuse e paura.Dimostra di non ess… - FedericoDinca : #Coronavirus - Il sistema sanitario italiano sta rispondendo in modo efficiente al problema. C'è un livello di prev… -