Parrucche gratis per malati oncologici in Emilia Romagna: paga la Regione (Di venerdì 31 gennaio 2020) Una splendida iniziativa, quella che ha preso il via in Emilia Romagna, che farà felici molte pazienti malate di cancro. La Regione ha approvato una norma che prevede l’erogazione di un contributo fino a 400 euro per i malati oncologici che vorranno indossare Parrucche gratis. Il contributo della Regione è valido per tutte le pazienti donne, indipendentemente dall’Isee e dalla situazione reddituale. Parrucche gratis per i malati oncologici Un’iniziativa che servirà a alle circa 3400 pazienti oncologiche in Emilia a rischio di perdita dei capelli a causa di chemioterapia o radioterapia. Le richiedenti il contributo dovranno allegare alla domanda, oltre alla fotocopia della tessera sanitaria e del documento di identità, il certificato che attesti la patologia neoplastica e l’alopecia (perdita di capelli) verificatasi in seguito a trattamenti radioterapici o ... notizie

