Palazzo Chigi, 270 euro in più in busta paga per 1.900 dipendenti (Di venerdì 31 gennaio 2020) Pubblica Amministrazione, aumento di stipendio per i dipendenti di Palazzo Chigi: circa 270 euro in più in busta paga. Buone notizie per 1.900 dipendenti di Palazzo Chigi che si ritroveranno in busta paga un aumento di stipendio da 270 euro circa. Aumento di stipendio per i dipendenti di Palazzo Chigi La notizia era stata portata alla luce dall’Adnkronos e poi rilanciata dal Corriere della Sera. Quasi duemila dipendenti (impiegati, funzionari, uscieri) riceveranno un aumento di 270 euro. Ma da dove arrivano questi soldi? Palazzo Chigi Come nasce l’aumento destinato ai funzionari Il primo mini-aumento è conseguenza del rinnovo del Ccnl 2016-2018 che vale un aumento medio del 3,48%. Tradotto in cifre, come stimato dall’Adnkronos, parliamo di 125 euro in più. A questi soldi bisogna aggiungere quelli derivanti dall’iniezione di risorse stabilita ... newsmondo

Palazzo_Chigi : Coronavirus, conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT e del Ministro della salute @robersperanza ?? in dir… - Palazzo_Chigi : Dichiarazioni alla stampa del Presidente @GiuseppeConteIT con il Primo Ministro della Repubblica di Bulgaria… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT interviene al centenario di @Confagricoltura ??Diretta -