Ostia, vola da balcone di abitazione: un morto (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma – Un uomo, del quale non si conoscono le generalita’, e’ morto a Roma dopo essere caduto dal balcone di una abitazione in via Federico Paolini, in zona Ostia. Sul posto, per le indagini del caso, sono intervenute pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Mare. L'articolo Ostia, vola da balcone di abitazione: un morto proviene da RomaDailyNews. romadailynews

