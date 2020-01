Orario Milan-Verona e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dopo un’intesa tornata di partite durante la settimana dedicate ai di quarti di finale della Coppa Italia, torna nel weekend la Serie A TIM 2020, che tra le altre sfide propone quella tra Milan e Verona, due simboli, pronte a sfidarsi domenica pomeriggio in quel dello Stadio di San Siro; in un match valido per la ventiduesima giornata del massimo campionato, la terza del girone di ritorno. La sfida si svolgerà – come detto – quindi il 2 febbraio 2020, a partire dalle ore 15, nella città memenghina, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sul canale 202 del bouquet satellitare, ma anche in streaming, sulla piattaforma in abbonamento Sky Go. Il programma della partita: Serie A calcio 2020 Domenica 2 febbraio 2020 Ore 15 Milan-Verona Sky Sport 202, Sky Go Milan (4-4-2): Donnarumma, Hernandez, Romagnoli, Kjaer, Conti (Calabria), ... oasport

