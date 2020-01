Napoli, il dubbio di Umberto Chiariello: “Mario Rui può giocare tutte le partite?” (Di venerdì 31 gennaio 2020) In diretta a “Punto Nuovo Sport Show” ha parlato Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, con il suo EditoNapoli. Inevitabile un commento sulla fine del mercato e sulle trattative azzurre concluse a gennaio. “Sta per terminare questa sessione di mercato e il Napoli chiude probabilmente con la carenza del terzino sinistro. Una squadra che porta a casa Demme, Lobotka, Politano e si porta già avanti con Rrahmani e Petagna, non si può dire che non abbia lavorato bene. Resta un grande buco. C’è un doppio turno di Champions, campionato, la Coppa Italia, come si può pensare che Mario Rui possa farle tutte? È una manchevolezze grave che si associa all’aver perso Amrabat per merito della Fiorentina. Se Giuntoli per un verso si becca un buon voto, dall’altro prende un grande 4″. Faouzi Ghoulam, effettivamente, non ha trovato ancora un vero sostituto. Si ... calciomercato.napoli

niccat50 : Vi siete chiesti chi sono i primi firmatari a cominciare da De Giovanni con la rosa nel pugno nella mano destra e l… - Umberto__Napoli : RT @platanix1: ..gli italiani che negano l'esistenza della #Shoah sono passati dal 2,7% del 2004 al 15,6 di oggi: se continua così ci verrà… - cronista73 : Piantiamo il seme del dubbio -