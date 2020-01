Morte di Alessio Vinci, la chiave del giallo nel computer ‘segreto’ nascosto in un armadio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il portatile di Alessio Vinci è stato ritrovato in un armadio nella casa in cui viveva con nonno Enzo a Ventimiglia. Il computer potrebbe contenere informazioni preziose per spiegare la Morte del giovane universitario a Parigi, lontano da casa, dove ha lasciato alcuni messaggi cifrati. È stato istigato al suicidio da qualche macabro gioco online? O si è lanciato volontariamente dalla finestra? fanpage

zazoomblog : Morte di Alessio Vinci la chiave del giallo nel computer ‘segreto’ nascosto in un armadio - #Morte #Alessio #Vinci… - Alessio_Ram : RT @CaveloX3: Lui si chiama Stefano Tamburini e usa la morte di una persona per attaccare una squadra di calcio però i Trogloditi sono gli… - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: Il pc utilizzato da #AlessioVinci poco prima della sua partenza per #Parigi sarà consegnato oggi alla Procura. L'avvoc… -