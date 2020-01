Meteo: TEMPERATURE in AUMENTO prima della BURRASCA d'INVERNO (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dopo un weekend caratterizzato da una maggior ingerenza delle correnti umide atlantiche ed un Meteo in parte incerto, ecco che l'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da una parentesi di SUPER CALDO anomalo dovuta all'arrivo di un anticiclone di matrice sub-tropicale che porterà tanta stabilità e soprattutto un ulteriore incremento dei termometri. I primi segnali di un avvicinamento all'Italia dell'alta pressione africana, si avvertiranno già da domenica quando le TEMPERATURE faranno registrare un AUMENTO nei valori massimi al Sud e sulle due Isole Maggiori. Qui i 20 gradi saranno facilmente raggiunti. Ma la fase più calda si registrerà soprattutto da lunedì e fino a giovedì. In questo frangente le TEMPERATURE saliranno su gran parte del Paese. Sulle due Isole Maggiori si registreranno i picchi più caldi con i termometri che potranno salire addirittura fino ... meteogiornale

